Dolar
16.24
Euro
18.31
Altın
1,805.38
ETH/USDT
3,895.10
BTC/USDT
46,995.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şeb-i Arus programının açılışında konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

AA Ulaştırma Görevlileri, kaybolan mesai arkadaşlarını unutmuyor

Anadolu Ajansı (AA) Ulaştırma Görevlileri, 11 Temmuz'da Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan mesai arkadaşları Ali Asaroğlu'nu unutmadı.

Süha Gür   | 17.12.2021
AA Ulaştırma Görevlileri, kaybolan mesai arkadaşlarını unutmuyor Fotoğraf: Süha Gür - AA

İstanbul

AA'nın düzenlediği İstanbul Futbol Turnuvası'nda Driver FC ismiyle yer alan ulaştırma ekibi, aralarında kendi ceplerinden para toplayarak üzerinde arkadaşları Ali Asaroğlu'nun kaybolduğu tarihin yer aldığı bir forma yaptırdı.

Formanın üzerine Ali Asaroğlu'nun kaybolduğu 11 Temmuz tarihi ve sonsuzluk işareti yazdıran ekip, mücadeleler öncesinde fotoğraf çektirerek arkadaşlarını anıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi
Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'tan 'Omicron' uyarısı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 803 bin 652'ye çıktı
Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının birlikte Omicron'a karşı koruduğu öne sürüldü

Benzer haberler

AA Ulaştırma Görevlileri, kaybolan mesai arkadaşlarını unutmuyor

AA Ulaştırma Görevlileri, kaybolan mesai arkadaşlarını unutmuyor

Arnavutluk'ta 'Medya Akademisi' sona erdi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan'nın tercihi 'Engelli basketbolcunun sevinci' oldu

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı 'Yangından kaçış'ı seçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı 'Yangından kaçış'ı seçti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün tercihi 'Savaşın çocukları' oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün tercihi 'Savaşın çocukları' oldu