AA Teknoloji, küresel siber güvenlik platformu Wazuh ile stratejik işbirliğine imza attı AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ, yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki yenilikçi çalışmalarını uluslararası iş ortaklıklarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Yapay zeka, medya hizmetleri ve siber güvenlik alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), siber güvenlik hizmetlerini genişleterek, küresel ölçekte tanınan açık kaynak kodlu ürünler üreten siber güvenlik platformu Wazuh ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı.



Bu işbirliği çerçevesinde AA Teknoloji, Wazuh'un sunduğu SIEM (Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi) ve XDR (Genişletilmiş Tespit ve Müdahale) teknolojilerini kendi hizmet portföyüne entegre ederek müşterilerine uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunmayı hedefliyor.

“Ortaklığımız, yüksek performanslı güvenlik ekosistemi kurmamızı sağlıyor”

AA ve AA Medya İletişim Teknolojileri Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, saniyede milyonlarca olayı işleyebilen ve büyük ölçeklerde hiçbir telemetri verisinin kaybolmamasını sağlayan yüksek verimli log toplama altyapısı konusunda Wazuh'a güvendiklerini belirtti.

Wazuh'un yerleşik EDR (uç nokta tespit ve müdahale) entegrasyonu ile açık kaynaklı SIEM ve XDR odaklı olay korelasyonu sayesinde uç noktalar, ağlar ve bulut iş yükleri üzerindeki kapsamlı tehdit takibinin tek bir ekrandan yürütülebildiğine işaret eden Çebişli, şu ifadeleri kullandı:

Sistemin esnek ve yönetilebilir yapısı ister merkezi ister dağıtık kurulum tercih edilsin, büyüyen altyapı ihtiyaçlarına hız ve performanstan ödün vermeden kolayca ayak uyduruyor. Bunun yanı sıra Wazuh'un sunduğu dosya değişikliklerini anlık izleme ve zayıf nokta yönetimi özellikleri, tehditlere hızla müdahale edebilme becerisiyle birleşince günümüzde pek az güvenlik çözümünün sağlayabildiği bir hız ve çeviklik ortaya çıkıyor. Bu ortaklık, sıradan bir işbirliğinin çok ötesinde: müşterilerimize kesintisiz çalışan, ölçeklenebilir ve bütünleşik bir güvenlik altyapısı kurarak onlara hem operasyonel güç hem de içi rahat bir koruma kalkanı sunmayı hedefliyoruz.

"İşbirliğini güçlendirmeyi bekliyoruz”

Wazuh Operasyondan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) Alberto Gonzalez de AA Teknoloji ile ortaklık kurmaktan, şirketin güvenli ve yenilikçi dijital hizmetler sunma taahhüdünü desteklemekten heyecan duyduklarını belirterek, "Medya teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına odaklanmaları, kuruluşlara daha fazla görünürlük, proaktif tehdit tespiti ve operasyonel dayanıklılık sağlama yönündeki Wazuh misyonuyla güçlü şekilde örtüşüyor. Bu işbirliğini güçlendirmeyi ve onların sürdürülebilir büyümelerini desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.