AA Teknoloji ile Citrix arasında stratejik işbirliği için imzalar atıldı AA Medya İletişim Teknolojileri AŞ (AA Teknoloji), uygulama dağıtımı, yük dengeleme ve çevrim içi uygulama güvenliği alanlarında dünyanın önde gelen çözüm sağlayıcılarından Citrix firmasıyla stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

106 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan Anadolu Ajansı (AA), iştiraki AA Teknoloji ile medya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında gücünü artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, kritik altyapılarda uygulama sürekliliği, trafik yönetimi ve uygulama katmanı güvenliğine yönelik yeni işbirliğini Citrix ile hayata geçirdi.

AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli ile Citrix Türkiye Genel Müdürü Sevi Tüfekçi Karahallı, iki kuruluş arasında işbirliği protokolüne imza attı.

"Kurumlar için güvenilir teknoloji ortağı olarak konumlanıyoruz"

Çebişli, AA Teknoloji olarak güçlü teknik altyapı, yüksek saha tecrübesi ve uzman ekiple yük dengeleme ve uygulama güvenliği alanlarında katma değerli hizmetler sunduklarını söyledi.

Citrix NetScaler platformunun, yük dengeleme, uygulama dağıtım kontrolü (ADC), web uygulama güvenlik duvarı (WAF), API güvenliği, BOT trafiklerinin yönetimi ve DDoS koruması gibi kritik fonksiyonları tek bir bütünleşik mimaride bir araya getirdiğini anlatan Çebişli, kurumların internet ve mobil uygulamalarına yönelik trafiği milisaniyeler düzeyinde optimize ederken uygulama katmanındaki tehditlere karşı proaktif koruma da sağladığını bildirdi.

Çebişli, AA Teknoloji'nin yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmayıp uçtan uca profesyonel servis hizmeti sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uygulama dağıtımı ve yük dengeleme altyapılarında mimari tasarım, çoklu veri merkezi yapılarında trafik yönetimi (GSLB), trafik optimizasyonu ve performans iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Güvenlik tarafında web uygulama güvenliği (WAF) kural setlerinin tasarımı ve uygulanması, BOT ve API koruması, DDoS saldırılarına yönelik azaltma stratejileri ile sıfır güven temelli erişim yapılandırması hayata geçirilmektedir. Operasyonel süreçlerde ise kurulum, entegrasyon, alternatif çözümlerden göç ve sürekli iyileştirme hizmetleri veriyoruz. NetScaler ekosisteminin tamamına derinlemesine hakim, müşterilerimizin yatırımlarından en yüksek katma değeri almasını sağlayacak teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerini de bu yapının ayrılmaz parçası olarak sunuyoruz."

Şirketin hem yük dengeleme hem de uygulama güvenliği alanlarındaki yetkinliklerine işaret eden Çebişli, kurumların kritik iş yüklerinin kesintisiz ve güvenli çalışmasını sağlayan güvenilir bir teknoloji ortağı olarak konumlandıklarını dile getirdi.

"Bu işbirliği müşterilerimize sunduğumuz değeri büyütecek stratejik bir yatırım"

Citrix Genel Müdürü Karahallı da teknoloji dünyasında kalıcı başarının, güçlü iş ortaklıkları ve sürdürülebilir ekosistemlerle inşa edildiğini söyledi.

Dijital dönüşümün hız kazandığı dönemde, güçlü servis yapılanmalarının Citrix Türkiye'nin büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Karahallı, "AA Teknoloji ile başlattığımız bu işbirliği müşterilerimize sunduğumuz değeri büyütecek stratejik bir yatırım ve büyüme yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Birlikte müşterilerimize daha çevik, ölçeklenebilir ve yüksek standartlarda hizmet sunacağımıza inanıyoruz." dedi.