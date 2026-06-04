AA, Sıfır Atık Festivali ziyaretçilerine lavanta tohumu hediye etti

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 4-7 Haziran boyunca "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival kapsamında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinliklerde sıfır atık uygulamaları deneyimlenebiliyor.

Festivalde Anadolu Ajansı tarafından ziyaretçilere lavanta tohumu dağıtıldı. Tohumların bulunduğu kartların ön yüzünde, ziyaretçileri AA Çevre ve Tarım Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat'ın internet sitesine yönlendiren QR kod, arka yüzünde ise lavanta tohumlarının nasıl ekileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

