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Kurumsal Haberler

AA podcast yayınları, görme engellilere Türkiye ve dünya gündemini sunuyor

Anadolu Ajansının "Görseller Konuşuyor" adlı haftalık podcast yayını, görme engelli vatandaşların Türkiye ve dünya gündemini takip etmesine olanak sağlıyor.

Mehmet Tosun   | 03.12.2020
AA podcast yayınları, görme engellilere Türkiye ve dünya gündemini sunuyor

Ankara

AA'nın 100. Yıl Vizyonu kapsamında 21 Nisan'da başlattığı yayınla, Ajansın kapsamlı haberciliğinin, toplumun her bir üyesine uygun mecra ve yöntemle aktarılması amaçlanıyor.


Görme engellileri hedef alan bu yayında, Anadolu Ajansının dünya çapındaki haber, fotoğraf ve görüntüleri betimlenerek dinleyiciye sunuluyor.

Yayında, hem görme engellileri hem de genel anlamda engelli vatandaşları ilgilendirecek gelişmelere de yer veriliyor.

Bu yayın hem "soundcloud" üzerinden önde gelen podcast mecralarına hem de spotify gibi ses/müzik uygulamalarına her çarşamba ulaştırılıyor.

AA, şu ana kadar 32 podcasti görme engellilerle buluşturdu.

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