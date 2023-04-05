AA personeline "Sahadan Seçim Verisi Toplama ve Kullanıcı Tanımlama Eğitimi"
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AA personeli tarafından veri girişinin sağlanacağı mobil uygulamanın eğitimi verildi.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) İletişim Teknolojileri Direktörlüğü tarafından, "Sahadan Seçim Verisi Toplama ve Kullanıcı Tanımlama Eğitimi" AAtölye'de düzenlendi.
Eğitim kapsamında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AA personeli tarafından veri girişinin sağlanacağı mobil uygulamaya yönelik sunum yapıldı.
Toplantıda, AA İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, mobil uygulamaya ilişkin bilgi verdi, AA Uygulama Geliştirme Müdür Yardımcısı Ömer Kerim Çaylı da mobil uygulamanın kullanılmasına ilişkin detayları sunumla anlattı.
Eğitime, AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeliğinden editör ve editör yardımcıları ile bölge müdürleri katıldı.
"Amacımız, seçim veri bütünlüğünün sağlanması"
Yakup Şıvka, eğitimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın 2014'ten bu yana seçimlerde "sandık bazlı" seçim sonuçlarını abonelere ulaştırdığını, bugüne kadar AA tarafından sekiz seçim sonucu verilerinin tamamının sağlıklı şekilde abonelere iletildiğini bildirdi.
AA verilerinin sağlıklı ve doğru olduğunun altını çizen Şıvka, verilerin seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarıyla birebir örtüştüğünü aktardı.
Şıvka, bu doğrultuda medya kuruluşlarının tamamına yakının AA'dan seçim sonuç verisi aldığına işaret etti.
Seçim dönemlerinin en yoğun siber saldırıya maruz kalınan dönemler olduğuna dikkati çeken Yakup Şıvka, "En yüksek siber saldırıları, bu dönemlerde AA alıyor. Buradaki amacımız, seçim sisteminin ayakta kalması ve seçim veri bütünlüğünün sağlanması. Bunu sağlayabilmek için de çok farklı siber güvenlik tedbirleri alıyoruz." dedi.
Seçim döneminde ve özellikle seçim gecesinde sabaha kadar teyakkuzda olduklarını söyleyen Şıvka, "Bu seçimde de inşallah sağlıklı bir şekilde seçim verilerini toplamak ve abonelere ulaştırmakla mesulüz, bunu da yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Normalde web tabanlı uygulamalar aracılığıyla toplanarak abonelere ulaştırılan verilerin, bu sene ayrıca mobil uygulama üzerinden de toplanacağını aktaran Şıvka, "Sahadan AA muhabirleri, serbest haberciler ve anlaşmalı firma personeli, mobil uygulama üzerinden verileri bizlere gönderecekler. Uygulama kendi içinde birçok güvenlik mekanizmasını yani sahadan verinin yanlış gelmesini, manipüle edilmesini engelleyici birçok kontrol noktasını, algoritmayı barındırıyor." ifadelerini kullandı.
Şıvka, "secim.aa.com.tr" sitesinde de YSK'nın seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim verilerinin abonelere gönderileceğini belirterek, AA tarafından özellikle yazılımcı barındırmayan abonelere yönelik de seçim sürecinde yazılım hizmeti verdiklerini kaydetti.
Mobil uygulamanın teknolojik alt yapısına ilişkin bilgi veren AA Uygulama Geliştirme Müdürlüğü Başuzmanı Çağlar Akpınar da uygulamanın hayata geçirilmesinde, 2 ay arayüz ve tasarım, 1,5 ay da verilerin işlenmesi bölümünün sürdüğünü bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.