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Kurumsal Haberler

AA personeline kıdem sertifikası töreni

AA'da 10, 15, 20 ve 25. yılını dolduran İstanbul'daki personele sertifikaları törenle verildi.

Murat Paksoy   | 27.05.2019
AA personeline kıdem sertifikası töreni

İstanbul

Anadolu Ajansı'nda (AA) 10. 15, 20 ve 25 yılını dolduran İstanbul'daki personele sertifikaları verildi.

Basın İlan Kurumu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kıdem yılının önemli olduğuna işaret ederek, "AA bu günlere geldiyse bu arkadaşların emekleri sayesinde geldi. Bunun da takdir edilmesi gerekiyor. İnşallah bu, ajansta bir gelenek olacak." dedi.

Mutanoğlu, AA'nın diğer medya kuruluşlarından daha farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de haberin ana kaynağı biziz. Dünyada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz ortak bir hedefe doğru gidiyoruz. AA'nın şimdi dünyada da daha fazla etkili olması için çaba gösteriyoruz. Bu sene İngilizce servisini çok daha güçlü hale getireceğiz. Bu sene İngilizce servisimizi dünyada bir marka yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız Bayramdan sonra inşallah düğmeye basıyoruz. Dünyada çok daha etkin, tanınmış bir AA olacak."

Ankara'da Almanca servisinin kurulması için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Mutanoğlu, "Oradaki hedefimiz, Türk-Alman ilişkileri, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişmesinde, tezvirat yapan, bu ilişkileri bozmaya çalışan FETÖ'cüsü olsun, PKK'lısı olsun, bu tür kaynaklara karşı devletin kendi asli kaynağını, kendi dilinden kendini anlatabileceği bir servis kurmak ve Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Tabii oradaki gurbetçilere de ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başından beri konuyu takip ettik"

Mutanoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarını başından itibaren çok sıkı takip ettiklerini söyledi.

Devletin tüm kademeleriyle görüştüklerini ifade eden Mutanoğlu, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar başta olmak üzere her taraftan yaklaşık 200'ün üzerinde ekibin o bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Nişancı'nın ailesinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Mutanoğlu, eşi ve çocukları için yapılması gereken her şeyin yapılacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından kurumda 10, 15, 20 ve 25 yılını dolduran personele sertifikaları, Metin Mutanoğlu ve AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya tarafından verildi.

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