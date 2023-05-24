AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 4. yılında mezarı başında anıldı
Karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 4. yılında mezarı başında anıldı.
Bayburt
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 4. yılında mezarı başında anıldı.
Nişancı'yı anmak için eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile babası Nafiz Nişancı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt Temsilcisi Yaşar Yıldız, mesai arkadaşları ve meslektaşları, merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.
Yeni Cami imam hatibi Enis Aslan'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Nişancı için dua edildi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çok değerli, sevdikleri bir gazeteci olan Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine de yeniden başsağlığı diledi.
Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.