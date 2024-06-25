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Kurumsal Haberler

AA, "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu" düzenleyecek

AA Genel Müdürlüğü'nde yarın saat 11.00'de başlayacak forumda, geleneksel gazeteciliğin temel bilgileri ve bugünün medyasını şekillendiren sosyal medya ve yapay zeka uygulamaları ele alınacak.

Mehmet Tosun  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
AA, "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu" düzenleyecek

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu" düzenlenecek.

AA Genel Müdürlüğü'nde yarın saat 11.00'de başlayacak forumda, geleneksel gazeteciliğin temel bilgileri ve bugünün medyasını şekillendiren sosyal medya ve yapay zeka uygulamaları ele alınacak.

Moderatörlüğün

Zeynep Bayramoğlu Öztürk'ün yapacağı forumda, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Keskin ile gazeteciler Selim Atalay, Taha Hüseyin Karagöz, Ahmet Yeşiltepe ve Didem Özel Tümer konuşma yapacak.

Forumda ayrıca Ankara Üniversitesi ve AA arasında işbirliği protokolü de imzalanacak.

AA'nın güncellenmiş "Muhabir" kitabının tanıtımının da yapılacağı foruma, iletişim fakülteleri akademisyenleri ve öğrencileri, geleneksel ve dijital medyada çalışan haberciler ile AA çalışanları katılacak.

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