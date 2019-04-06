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Kurumsal Haberler

'AA ilkeli, güvenilir, tarafsız haber anlayışıyla çalışıyor'

Eskişehir Valisi Çakacak, "Kurulduğu günden bugüne ilkeli, güvenilir, tarafsız haber anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Deniz Açık   | 06.04.2019
'AA ilkeli, güvenilir, tarafsız haber anlayışıyla çalışıyor'

Eskisehir

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.

Çakacak, mesajında, AA'nın kuruluşunun 99. yılını kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"6 Nisan 1920'de kurulan, kurulduğu yıllarda halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurarak aynı zamanda mukaddes bir görevi de ifa eden ve o günden bugüne ilkeli, güvenilir, tarafsız haber anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı ailesi çalışanlarına sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."



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