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Kurumsal Haberler

AA ile Sudan Haber Ajansı SUNA arasındaki iş birliği anlaşması yenilendi

Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı SUNA arasında haber, fotoğraf, görüntü paylaşımı ve iş birliği alanlarının artırılmasına imkan veren anlaşma yenilendi.

Fuat Kabakcı   | 12.08.2021
AA ile Sudan Haber Ajansı SUNA arasındaki iş birliği anlaşması yenilendi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

İki lider törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda, AA ile SUNA arasında haber, fotoğraf ve görüntü paylaşımının yanı sıra iş birliği alanlarının artırılmasına imkan veren anlaşma yenilendi.

Anlaşmayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Amerika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum imzaladı.

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