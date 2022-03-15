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Kurumsal Haberler

AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan: AA Ayrımcılık Hattı, söz hakkına sahip olmayan bireylerin sesi olacak bir platform

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Özhan, AA Ayrımcılık Hattı’nın dünyanın neresinde olursa olsun söz hakkına sahip olmayan bireylerin temsil edilmedikleri yerlerde sesi olacak bir platform olarak kurulduğunu söyledi.

15.03.2022
AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan: AA Ayrımcılık Hattı, söz hakkına sahip olmayan bireylerin sesi olacak bir platform

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesince düzenlenen "2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu" ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, forumda yaptığı konuşmada, İslamofobinin teorik altyapısının esasında Avrupa kavram çatışmaları arasında Müslümanlar için açılmış bir alt başlık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansında, alanında uzmanlaşmış gazeteci ve uzmanların dahil edildiği “Ayrımcılık Hattı"nı kurduklarını anlatan Özhan, "Ayrımcılık Hattı”nın sadece Türkçe olarak değil, İngilizce, Arapça, Fransızca ve diğer dillerde de yayın yapacağını belirtti.

Özhan, “Ayrımcılık Hattı, dünyanın her neresinde olursa olsun insan onuruna uygun yaşama hakkına sahip bireylerin söz hakkına sahip olmadıkları, temsil edilmedikleri yerlerde onların sesi olacak bir platform olarak kuruldu." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Edibe Sözen, Batıda Hristiyan-Müslüman çatışmasının olmadığını, seküler anlamda Müslümanları öteki olarak tanımlayan bir Batı dünyasının olduğunu söyledi.

Çocuk yaşlardan itibaren Batıda Müslüman ve Türk düşmanlığının aşılandığını bildiren Sözen, İslamofobinin Batı dünyasında endüstriye dönüştüğünü vurguladı.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman da İslamofobi ile mücadelede temel gücün iyi birer Müslüman olmak olduğunun altını çizdi.

İslamofobi ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumuna büyük görev düştüğünü aktaran Akman, İslamofobinin televizyon dizilerinde de işlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Daily Sabah Yazarı Tülay Demir Oktay ise Müslümanların özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Avrupa'da dışlanmaya başlandığını dile getirdi.

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