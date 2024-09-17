Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,575.06
ETH/USDT
2,348.90
BTC/USDT
60,299.00
BIST 100
9,763.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi.

17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti

Karagöz, başkent Moskova'daki temaslarının ardından Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüşen Karagöz, Bilgiç'e AA'nın küresel haber faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını hediye etti.

Karagöz, Bilgiç'ten Türkiye ile Rusya geniş yelpazedeki ilişkilerinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Büyükelçi Bilgiç de AA'nın Türk kamuoyunu en etkili şekilde bilgilendiren çalışmalara imza attığını ve bunu takdirle karşıladığını belirtti.

AA Genel Müdürü Karagöz, Moskova'da haftasonu düzenlenen 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansına katılmış, medya kuruluşları yöneticileriyle görüşmeler yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip
SGK: Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yakınları daha önce vesayet davası açmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Benzer haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet