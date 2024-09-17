AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi.
Karagöz, başkent Moskova'daki temaslarının ardından Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüşen Karagöz, Bilgiç'e AA'nın küresel haber faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını hediye etti.
Karagöz, Bilgiç'ten Türkiye ile Rusya geniş yelpazedeki ilişkilerinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Büyükelçi Bilgiç de AA'nın Türk kamuoyunu en etkili şekilde bilgilendiren çalışmalara imza attığını ve bunu takdirle karşıladığını belirtti.
AA Genel Müdürü Karagöz, Moskova'da haftasonu düzenlenen 53. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansına katılmış, medya kuruluşları yöneticileriyle görüşmeler yapmıştı.