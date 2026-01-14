AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.
İstanbul
Karagöz, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.
Ziyaret sonunda Serdar Karagöz, Hacıosmanoğlu'na tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yapılan fotoğraf makinesi maketi hediye etti.
Hacıosmanoğlu ise Karagöz'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Futbol Takımı forması takdim etti.
Serdar Karagöz, ziyarete ilişkin "NSosyal" hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ettim. Türk futbolunun geleceğini, sporun dönüşen dinamiklerini ve bu sürecin kamuoyuna aktarımında spor haberciliğinin rolünü ele aldık. Nazik misafirperverlikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı