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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

09.12.2021
AA Genel Müdürü Karagöz'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret

Ankara
Serdar Karagöz, ziyarette Özvar'a, AA'nın geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nı ve zaferin nasıl kazanıldığını unutulmaz fotoğraflarla anlatan "Karabağ Zaferi" adlı kitabını hediye etti.

Serdar Karagöz ayrıca, AA foto muhabiri tarafından 2015'te Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevini yürütürken katıldığı bir etkinlikte çekilen fotoğrafını da YÖK Başkanı Özvar'a takdim etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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