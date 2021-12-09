AA Genel Müdürü Karagöz'den YÖK Başkanı Özvar'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
Ankara
Serdar Karagöz ayrıca, AA foto muhabiri tarafından 2015'te Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevini yürütürken katıldığı bir etkinlikte çekilen fotoğrafını da YÖK Başkanı Özvar'a takdim etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.