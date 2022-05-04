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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz'den milli wushuculara ziyaret

Milli wushucular, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürüyor.

04.05.2022
AA Genel Müdürü Karagöz'den milli wushuculara ziyaret

Ankara
Sakarya'da çalışmalarına ara vermeden devam eden milli takımın kampını, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ziyaret etti.

Sporcuların bayramını kutlayan ve milli takıma Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileyen Karagöz, "AA olarak şampiyonluk haberlerinizi dünyaya duyurmak bizi gururlandırıyor." dedi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ise destekleri için AA'ya teşekkür etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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