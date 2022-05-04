AA Genel Müdürü Karagöz'den milli wushuculara ziyaret
Milli wushucular, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ramazan Bayramı'nda da sürdürüyor.
Ankara
Sporcuların bayramını kutlayan ve milli takıma Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileyen Karagöz, "AA olarak şampiyonluk haberlerinizi dünyaya duyurmak bizi gururlandırıyor." dedi.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ise destekleri için AA'ya teşekkür etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.