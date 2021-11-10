AA Genel Müdürü Karagöz'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’na ziyaret
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ziyaret etti.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Görüşmede, Kavcıoğlu ile Karagöz ekonomi ve finans haberciliği üzerine konuştu. Karagöz, Merkez Bankası Başkanına Anadolu Ajansının çalışmalarını anlattı.
AA Genel Müdürü Karagöz, Kavcıoğlu’nun Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarını da kendisine hediye etti.
Kavcıoğlu da Karagöz'e çalışmalarında başarılar diledi.