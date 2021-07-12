AA Genel Müdürü Karagöz'den Edirne Valisi Canalp'e ziyaret

Edirne
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canalp, AA'nın sadece Türkiye'de değil yayınlarıyla dünyada ülkesini başarıyla temsil ettiğini belirti.
Genel Müdür Karagöz ise AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında Vali Canalp'e bilgi verdi.
AA'nın, dünyanın sayılı ajansları arasında bulunduğuna dikkati çeken Karagöz, haberlerinin dünya medyasında kullanılma oranını artırmak için çalıştıklarını vurguladı.
Edirne'nin tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Karagöz, Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu olan Edirne'den yapılacak haberlerin global medyada yer almasını önemsediklerini aktardı.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Vali Canalp'e AA Foto Muhabiri Gökhan Balcı'nın çektiği "Edirne'den dolunay manzaraları" konulu fotoğrafı hediye etti.
Ziyarette, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.