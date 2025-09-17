AA Genel Müdürü Karagöz'den Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Deniz ve Kuvvetleri komutanlıklarını ziyaret etti.
Karagöz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla görev süresi bir yıl uzatılan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya gelerek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geçen Karagöz, YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Metin Tokel ile bir süre görüşerek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.