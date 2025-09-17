Dolar
41.28
Euro
48.77
Altın
3,659.96
ETH/USDT
4,517.70
BTC/USDT
115,819.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz'den Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Deniz ve Kuvvetleri komutanlıklarını ziyaret etti.

17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
AA Genel Müdürü Karagöz'den Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına ziyaret

Karagöz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla görev süresi bir yıl uzatılan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya gelerek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geçen Karagöz, YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Metin Tokel ile bir süre görüşerek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü

Benzer haberler

AA Genel Müdürü Karagöz'den Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına ziyaret

AA Genel Müdürü Karagöz'den Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarına ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet