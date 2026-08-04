AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali TercihFest '26'da gençlerle tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.

AA Genel Müdürü Karagöz, TercihFest'26'da aday öğrencilerle buluştu AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek üniversite tercih festivali TercihFest '26'da gençlerle tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.

Türkiye'nin 53 farklı şehri ve 308 nitelikli lisesinden 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2026) başarı gösteren 716 üniversite adayı, Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde öncü isimlerle bir araya geldi.

Bu kapsamda TercihFest'26'ya katılan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, konuşması öncesinde, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile üniversitenin medya merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA standını da gezen Karagöz, AA Yayınları tarafından yayımlanan kitapları Rektör Arkan'a tanıtarak, bilgi verdi.

“Seçmiş olduğunuz bölüm sizi hayata hazırlayacak”

Daha sonra festival kapsamında düzenlenen oturuma katılan Karagöz, gençlerle tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.

Karagöz, Anadolu Ajansı Genel Müdürü olmadan önce medya alanında faaliyetler gösterdiğini belirterek, siyaset bilimi okuduğunu, ardından insan hakları hukuku yüksek lisansı yaptığını ve medya eğitimi alarak kariyerine medya iletişim alanında devam ettiğini anlattı.

Gençlerin önemli bir karar aşamasında olduklarını belirten Karagöz, seçtikleri üniversite ve bölümün onları hayata hazırlayacağını söyledi.

Karagöz, hayatın çok dinamik olduğunu ifade ederek, gençlerin seçtikleri bölümde devam ederek kariyerlerini başka alanlara yönlendirebileceklerini, büyük fark yaratan insanların genelde başladıkları yerden başka noktalara gittiğini, bunun en son örneklerinden birinin de Aziz Sancar olduğunu dile getirdi.

Serdar Karagöz, bu noktada gençlerle paylaşacağı mesleğin medya ve iletişim alanı olduğunu belirtti.

İlk iletişimin faaliyetlerinin mağaralarda yapılan resimlerle başladığını anlatan Karagöz, bunların da en eskisinin 40 bin yıl önce Endonezya, İspanya ve Fransa'da bazı mağaralarda bulunan resimler olduğunu söyledi.

Karagöz, medeniyetler geliştikçe iletişim seçeneklerinin de değiştiğini belirterek, matbaanın bulunmasının dünya bilim tarihinde çok büyük değişimlere, dönüşümlere yol açtığını anlattı.

Telgrafın bulunmasıyla birlikte haber ajanslarının da oluşmaya başladığını kaydeden Karagöz, daha sonra telefon, radyo, televizyon ve uydu yayıncılığının devreye girdiğini, günümüzde ise internet, sosyal medya ve yapay zeka çağının yaşandığını aktardı.

Karagöz, iletişimin her türlü probleme, soruna ve reddiyeye karşı toplumları, kişileri ikna etme kabiliyeti olduğunu ifade ederek, bunun yalnızca iletişim fakültelerinde değil hayatın içinde de öğrenilebildiğini belirtti.

Hangi bölüm okunursa okunsun iletişimci olmanın zorunlu olduğunu dile getiren Karagöz, "İlla iletişim fakültesinden diploma almanıza gerek yok ama kesinlikle iletişim fakültesinden dersler almanıza gerek var. Mühendis de diş doktoru da olsanız, dini bilimlerde kariyer yapan birisi de olsanız iletişimci olmak zorundasınız. İletişimci olduğunuz zaman bu hayata bir iz bırakma kabiliyetiniz çok yüksek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Sadece bu kitabın içerisindeki deliller İsrail'i bir savaş suçlusu olarak yargılamaya yetiyor”

Karagöz, Anadolu Ajansının 1920 yılında İstanbul işgal altındayken kurulduğunu anımsatarak, İngilizlerin İstanbul'u işgal ettiklerini, beraberlerinde ise Reuters Haber Ajansı'nı getirdiklerini anlattı.

O dönemde Milli Mücadele'nin yeniden örgütlenmesine ve yeni bir harekete ihtiyaç duyulduğunu aktaran Karagöz, fakat Reuters'ın "Milli Mücadele çöktü, Osmanlı parçalanıyor ve hiçbir umut yok." haberleri yaptığını aktardı.

Karagöz, Anadolu Ajansının bunun karşısında, Milli Mücadele'yi örgütlemek ve emperyalizmle mücadele etmek üzere Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi gibi isimler tarafından kurularak emperyalizmle mücadeleye başladığını ifade ederek, "Bizim hikayemiz Anadolu Ajansı olarak esasında emperyalizmle mücadelenin hikayesidir 1920'den beri." dedi.

Bugünlere gelindiğinde de aynı misyonu sürdürdüklerini vurgulayan Karagöz, emperyalizmle ve adaletsizliklerle mücadelede Anadolu Ajansı'nın kuruluş misyonuna uygun davranarak iz bırakmaya çalıştıklarını anlattı.

Karagöz, bu kapsamda "Kanıt" kitabını hazırladıklarını belirterek, bu kitabın İsrail'in işlemiş olduğu savaş suçlarının belgelerini taşıdığını belirtti.

"Kanıt" kitabını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de götürdüklerini, delil niteliğinde kabul edildiğini ve İsrail'in savaş suçlusu olarak buradaki deliller çerçevesinde yargılandığını aktaran Karagöz, "Sadece bu kitabın içerisindeki deliller, İsrail'i bir savaş suçlusu olarak yargılamaya yetiyor ve ceza almasını da sağlayacak nitelikte." diye konuştu.

Karagöz, bunun "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" şeklinde bir üçleme olduğunu belirterek, "Hepsinin mantığı, yaşarken bir iz bırakmak zorundayız. Medya iletişimini doğru, etkili ve güçlü yapmak zorundayız." dedi.

Serdar Karagöz, bu düşünceden hareketle insanlığın bir gün büyük bir nükleer savaş ya da benzeri bir felaket nedeniyle yok olup yeniden sıfırdan başlamak zorunda kalması halinde, İsrail'in işlediği bu savaş suçlarını binlerce, on binlerce yıl sonrasına nasıl iletecekleri konusunda düşündüklerini dile getirdi.

Bu kapsamda "Kanıt" kitabını dünyada 15 noktaya gömeceklerini belirten Karagöz, "Kitabı kapsül kimyasının içerisine koyduk, havasını aldık ve bunu dünyada 15 ayrı noktaya gömeceğiz. Bunu binlerce yıl sonra bile bu soykırım unutulmasın diye yapacağız. Bu savaş suçlarını işleyen İsrail'in peşinden hep gelsin ve insanlık tarihi, zamanın birinde böyle bir soykırım yapıldı diyebilsin diye yapacağız. Unutursak tekrarlanır. Unutmamak ve unutturmamak için elimizdeki iletişim enstrümanlarını en etkili şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdar Karagöz gençlerin sorularını yanıtladı

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Serdar Karagöz, yönetici olmak istediğini belirterek, tavsiye isteyen bir gence, çok yönlü ve sosyal bir insan olmaları tavsiyesinde bulundu.

Karagöz, AA'nın nasıl bir yeni medya ve dijital habercilik stratejisi izlediğine ilişkin soruya da, "Yeni medyaya çok büyük önem veriyoruz. Çünkü haber tüketimi artık yeni medyadan yürütülüyor. Bir iletişimcinin, kişi veya kurumun en önemli özelliği güven, güveni inşa etmek ve emin olmak. 'Anadolu Ajansı bu haberi geçtiyse doğrudur.' 'Anadolu Ajansı bu haberi bu şekilde geçtiyse doğrusu bu şekildedir.' algısını üretebiliyorsak iyi bir iletişimciyiz." yanıtını verdi.

Bugün bilgiye ulaşma biçimlerinin değiştiğine dikkati çeken Karagöz, özellikle X platformu gibi sosyal medya mecralarında kaynağı, doğruluğu ve amacı belirsiz birçok bilginin dolaşıma girdiğini ifade etti.

Karagöz, kulaktan dolma bilgilerin yaygınlaştığı bir ortamda güvenilir haber kaynaklarının ve haber ajanslarının öneminin daha da arttığını vurguladı.

Bununla ilgili özel bir ekip oluşturduklarını belirten Karagöz, Anadolu Ajansı bünyesindeki Teyit Hattı'nın haberlerin doğruluğunu kontrol eden önemli bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Karagöz, hızın çok önemli olduğunu ama güvenilirliğin bundan daha değerli olduğunu vurgulayarak, Anadolu Ajansının önceliğinin en doğru ve güvenilir haberi vermek olduğunu belirtti.

Bazı mecraların doğrulama sürecini tamamlamadan haberleri servis ettiğini kaydeden Karagöz, bu gibi durumlarda Anadolu Ajansının haberinin beklediğini belirterek, "Vermediysek o haber yanlış haberdir. Sizlere de tavsiyem, Anadolu Ajansında görmediyseniz, duymadıysanız o haber büyük ihtimalle olmamıştır." dedi.

Karagöz, kendisini hangi sosyal bilim alanında geliştirmesi gerektiğini soran bir öğrenciye de sosyal bilimlerin en temel alanlarından birinin siyaset bilimi olduğunu belirterek, bu bölümü okuduğunda sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler ve iletişim okumuş olacağını söyledi.

“Kişinin kendisini ve dünyanın gidişatını iyi tanıması gerekiyor”

Kişinin öncelikle kendisini ve dünyanın değişen koşullarını iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Karagöz, kariyer tercihlerinde seçilecek alanın gelecekteki konumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Karagöz, bazı mesleklerin zamanla ortadan kalkabileceğine, bazı mesleklerin ise daha rekabetçi hale geleceğine dikkati çekerek, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ve gelecek açısından fırsat sunacak alanlara yönelmeleri gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerin lisans eğitimi sürecinde kendilerini aşırı şekilde sınırlandırmamaları gerektiğini kaydeden Karagöz, üniversitelerin bu dönemde temel bir eğitim sunduğunu, öğrencilerin farklı disiplinlerden ders almaya, farklı alanlardan insanlarla iletişim kurmaya ve çeşitli hobiler edinmeye önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Karagöz, çok yönlü bu birikimin, ilerleyen dönemlerde yurt dışında yüksek lisans başvurularında veya iş hayatında önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Anadolu Ajansının yeni mezun gençleri ekibine aldığı AA+ isimli programına da değinen Karagöz, programa kabul sürecinin çeşitli aşamalardan oluştuğunu anlattı.

Seçim sürecinde herhangi bir ayrıcalık bulunmadığını vurgulayan Karagöz, adayların sınavların ardından mülakat aşamalarından geçtiğini ifade etti.

Mülakatlarda adayların yalnızca mesleki bilgilerine değil, çok yönlülüklerine, sosyal çevrelerine, ilgi alanlarına ve farklı yetkinliklerine de bakıldığını aktaran Karagöz, yabancı dil bilgisinin de önemli bir kriter olduğunu söyledi.

Programın sonunda Karagöz'e, festivale katılan 1000 genç adına günün anısına dikilen 1000 fidanın dikim belgesi takdim edildi. Karagöz, belge takdiminin ardından salondaki öğrencilerle özçekim yaptı.