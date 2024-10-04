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Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

AA Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST'te sanayi komisyonunu ağırladı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve beraberindeki komisyon üyelerini AA'nın TEKNOFEST standında ağırladı.

Mertkan Oruç  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
AA Genel Müdürü Karagöz, TEKNOFEST'te sanayi komisyonunu ağırladı

Adana

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin üçüncü gününde Varank ve komisyon üyeleri, AA'nın standını ziyaret etti. Karagöz, üyelere ajansın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını tanıttı.

Karagöz, kitapların içeriğini ilgiyle dinleyen komisyon üyelerine, ajansın yayına hazırladığı, Filistin'de soykırıma sebep olan failleri anlatan "Sanık" kitabı hakkında da bilgi verdi.

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