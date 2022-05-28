AA Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ederek Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'da "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin katıldığı Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te "Seçkin Gözlemci Günü" düzenlendi.
Programa katılan Karagöz konuşmaların ardından yapılan hava araçları gösterilerini izledi. Karagöz, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ile stantları ziyaret etti.
Karagöz ve Sobacı TEKNOFEST Azerbaycan'da bulunan AA ve TRT standını ziyaret ederek bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.