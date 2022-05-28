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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ederek Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'da "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.

28.05.2022
AA Genel Müdürü Karagöz TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin katıldığı Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te "Seçkin Gözlemci Günü" düzenlendi.

Programa katılan Karagöz konuşmaların ardından yapılan hava araçları gösterilerini izledi. Karagöz, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ile stantları ziyaret etti.

Karagöz ve Sobacı TEKNOFEST Azerbaycan'da bulunan AA ve TRT standını ziyaret ederek bilgi aldı.

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