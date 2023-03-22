AA Genel Müdürü Karagöz: Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği, Balkanları birbirine yaklaştırdı
Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurul Toplantısına AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan katıldı.
Selanik
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Balkan ülkelerinin haber ajanslarının kurduğu “Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği”nin (ABNA-SE), Balkanları birbirine yaklaştırdığına ve böyle organizasyonların dezenformasyonla mücadeledeki önemine dikkati çekti. Karagöz, ABNA-SE’nin başkanlığını 2024 yılında AA'nın üstleneceğini duyurdu.
Karagöz, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABNA-SE toplantısı kapsamında bulundukları Selanik'in kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğunu hatırlattı. Bu nedenle, toplantının Selanik'te düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagöz, ayrıca bu yıl Selanik'te yapılan Genel Kurul'da ABNA-SE başkanlığının Yunanistan'dan Türkiye'ye geçtiğini ve 2024 yılında ABNA-SE Başkanı olarak kendisinin görev yapacağını açıkladı.
"AA, Balkanlardaki haber ajanslarıyla sürekli diyalog halinde"
Karagöz, Balkan ülkelerinin haber ajanslarının kendi aralarında kurduğu bu organizasyonun büyük önem taşıdığını ve Balkanları birbirine yakınlaştırdığını dile getirdi.
AA'nın haber ve görsel içerik paylaşımında Balkanlarda faaliyet sürdüren haber ajanslarıyla sürekli diyalog halinde olduğunu belirten Karagöz, şunları kaydetti:
"Balkan ülkeleri kendi aralarında pek çok konuyu konuşur hale geldi. Başkanlığını da 2024 yılında Türkiye’nin alıyor olması ayrı bir mutluluk verici durum."
"Toplantıda, dezenformasyonla mücadele konusunda da bazı kararlar alındı"
Toplantı kapsamında, dezenformasyonla mücadele konusunda da bazı kararların alındığına değinen Karagöz, özellikle sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadelede haber ajanslarının sorumluluk taşıdığını belirtti.
Karagöz, şöyle devam etti:
“Eğer bir ülkede bir dezenformasyon varsa o ülkenin en güvenilir haber kaynağı olarak organizasyonumuz bünyesindeki haber ajanslarına ulaşacağız. Haberin doğruluğunu teyit böylelikle ettirmeye çalışacağız. Eğer doğru ise bizler de bu haberi kullanacağız. Yanlış ise haberin doğrusunu vereceğiz."
Karagöz, Balkan ülkelerinin ve son olarak da İtalya'nın katılımıyla bu organizasyon bünyesinde "fact check" birimi ve dezenformasyonla mücadele biriminin oluşmasının ayrıca mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Türkiye'de AA'nın, oluşturduğu "Teyit Hattı" birimi ile dezenformasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Karagöz, bu organizasyonun üyesi olan kuruluşlara Teyit Hattı'nı anlattıklarını ve oldukça ilgi gördüğünü belirtti.
Dezenformasyon sorununun, iletişim araçlarının herkes tarafından çok hızlı bir şekilde erişilebilir olmasıyla ortaya çıktığını kaydeden Karagöz, yavaş yavaş Türkiye'de ve dünyada dezenformasyonla mücadelede köklü ve işini ciddiyetle yapan haber kaynaklarının öneminin arttığını vurguladı.
Kişisel paylaşımlarda bulunanlara kıyasla haber ajanslarının yayınladığı her haberin sorumluluğunu taşıdığının altını çizen Karagöz, ABNA-SE gibi organizasyonlarla bu sorumluluğun dünya kamuoyuna deklare edildiğini ifade etti.
Karagöz, yalan haber üretiminin önüne geçmek için güvenilir haber kaynaklarının çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Yalan haberle mücadelenin sadece bir ülkenin değil, bütün dünyanın problemi olduğunu belirten Karagöz, bununla mücadelenin yolunun da doğru haber kaynaklarının güçlenmesi olduğunu söyledi. Karagöz, "O yüzden, burada haber ajansları birliği olarak biz bu misyonu üstlenmiş durumdayız. Bu da Selanik’ten verebileceğimiz güzel bir haber." diye konuştu.
"AA, teyit, çevre ve ayrımcılık hatlarına özel önem veriyor"
Karagöz, AA'nın "Teyit Hattı", "Çevre Haberleri" ve "Ayrımcılık" birimlerine özel önem verdiğinin altını çizerek, "2024 yılında AA’nın kendi hedefleri doğrultusunda bu 3 konuyu gündeme getireceğiz. Bu noktadaki çalışmalarımıza Avrupa ve Balkan haber ajanslarını dahil edeceğiz. Onların da bu konularda duyarlı olmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.
“Ülkeler arasında bir köprüye vesile olabilir”
Serdar Karagöz, Yunanistan'a ait Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Emilios Perdikaris'in, "ABNA-SE çatışı altındaki işbirliğinin halklar ve ülkeler arasında bir köprüye vesile olabileceği" değerlendirmelerine ilişkin ise şunları söyledi:
“Son dönemde özellikle deprem felaketinden sonra Türkiye-Yunanistan arasında diplomaside bir yumuşama gözlemliyoruz. Yunanistan’ın da başına yine trajik bir tren kazası felaketi geldi. Bu iki felaket esasında iki ülkeyi yakınlaştırdı.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.