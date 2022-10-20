AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı olarak İtalya, Yunanistan ve İspanya haber ajansları ile bir araya geleceğiz
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, "Çevre Forumumuzun bir diğer önemli çıktısı; Anadolu Ajansı olarak İtalya, Yunanistan ve İspanya haber ajansları ile Akdeniz'in ormanlarını korumak üzere bir araya geleceğiz." dedi.
İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA olarak İtalya, Yunanistan ve İspanya haber ajanslarıyla Akdeniz'in ormanlarını korumak üzere bir araya geleceklerini belirterek, "Bu konuda bir iyi niyet bildirgesi imzalayacağız ve önümüzdeki yıllarda bu dört Akdeniz ülkesi, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapacak." dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İklim değişikliği sorunu ortak bir sorundur, çözümü de ortak olmalıdır
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çevre dostu politikalar uygulayacağız
- AA Çevre Forumu'nda BM yetkilileri iklim kriziyle mücadele yollarını değerlendirdi
- AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan: İklim değişikliği söylemini şekillendirmede medyanın gücünün kullanılması gerekiyor
- AA Çevre Forumu İstanbul'da başladı
Karagöz, Anadolu Ajansı tarafından iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Anadolu Ajansı Çevre Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, gün içinde gerçekleştirilen oturumlarda medya-çevre ilişkisini değerlendirdiklerini söyledi.
Dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye gelen gazeteciler, akademisyenler, haber ajansları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle iklim ve çevre krizini farklı boyutlarıyla değerlendirme imkanı bulduklarını dile getiren Karagöz, "Gün boyu süren oturumlarda medyanın iklim krizindeki sorumluluğu, sürdürülebilir kalkınma, doğal afetlere medyanın yaklaşımı, iklim ve çevre alanında sorumluluk paylaşımı gibi konuları ele aldık." ifadesini kullandı.
Karagöz, forumda yapılan tartışmaların ve ortaya çıkan fikirlerin medya alanında iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleye önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, fikirleriyle foruma katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan sıfır atık seferberliğinin büyük bir toplumsal harekete dönüştüğünü kaydeden Karagöz, Emine Erdoğan'ın 2017'de bu seferberliği, "sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketi" olarak tanımladığını hatırlattı.
Bu sorumluluk hareketinin medya alanında bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını anlatan Karagöz, "Ülkemizde iklim ve çevre kriziyle mücadelede sizin (Emine Erdoğan) öncülüğünüz hepimize bu konuda ilham kaynağı oldu, bizi cesaretlendirdi." değerlendirmesini yaptı.
AA'nın kısa süre önce hayata geçirdiği Yeşilhat ve İklim Çevre Editörlüğünün habercilikte ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesine ışık tutmaya çalıştığını aktaran Karagöz, Yeşilhat Projesi ile dünyada çevre haberlerinin kalitesinin artması için çaba sarf ettiklerine dikkati çekti.
Akdeniz ülkeleri ormanları korumak için iyi niyet bildirgesi imzalayacak
Karagöz, Anadolu Ajansının en önem verdiği haber içeriklerinin başında iklim krizi ve çevre sorunlarının yer aldığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Bizler, 'Dünya, tabiat, çevre yok olurken medya kayıtsız kalamaz.' diyerek bir aksiyon aldık. Etkin bir habercilik anlayışıyla kurduğumuz Yeşilhat, uzman kadrosuyla medya-çevre ilişkisini yeniden kurgulayarak kamuoyunu bilinçlendirmeye katkı sağlıyor. İklim değişikliği, küresel ısınma, kirlilik, sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi çevre alanında birçok konuyu bütün detaylarıyla ve çözüm önerileriyle birlikte ele alarak, meselenin farklı boyutlarına da değiniyoruz. Bugün burada yapılan tüm değerlendirmeleri bir kitaba dönüştürecek ve siz değerli misafirlerimizle paylaşacağız. Yine aynı şekilde Çevre Forumumuzun bir diğer önemli çıktısı; Anadolu Ajansı olarak İtalya, Yunanistan ve İspanya haber ajansları ile Akdeniz'in ormanlarını korumak üzere bir araya geleceğiz, bu konuda bir iyi niyet bildirgesi imzalayacağız ve önümüzdeki yıllarda bu dört Akdeniz ülkesi, Akdeniz'in ormanlarını korumak için medyada ve toplumda farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapacak."
Karagöz, tıpkı Yeşilhat gibi her yıl gerçekleştirmeyi planladıkları Çevre Forumu'nun da çevre ve iklim konusunda küresel alanın en etkili platformlarından birisini oluşturacağına inandığını vurguladı.
AA Genel Müdürü Karagöz, forumun kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.