AA Genel Müdürü Karagöz: AA olarak önümüzdeki dönemde araştırmacı gazeteciliğe ağırlık vereceğiz
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, "AA olarak önümüzdeki dönemde araştırmacı gazeteciliğe ağırlık vereceğiz." dedi.
Antalya
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"nda "İnternet Çağında Dünyanın En Büyük Haber Kaynağı Olmak" başlıklı bir konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı hakkında bilgi veren Karagöz, AA'yı merkezi Türkiye'de olan uluslararası bir haber ajansına dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.
Haber, habercilik ve haber kaynağı olmanın öneminin altını çizen Karagöz, her şeyin çok hızlı aktığı bu dijital çağda nasıl habercilik yapılacağını, nasıl ayakta kalınacağını ve kamuoyunun bu ortamda neden AA'ya ihtiyaç duyması gerektiğini anlattı.
"AA olarak araştırmacı gazetecilik faaliyetleri ile dünyaya yön vereceğiz"
Dijital ortamda vatandaş gazeteciliğinin öne çıktığını, bazı sosyal medya patronlarının da bunu destekleyen açıklamalarının olduğunu kaydeden Karagöz, olayların hızlı paylaşımının olduğu bu ortamda AA olarak "Biz nasıl ayakta kalacağız ve haberin kaynağı olacağız? Kendimizi nasıl güvenilir haber kaynağı ilan edeceğiz?" gibi konularda yoğunlaştıklarını aktardı. Karagöz, önümüzdeki süreçte araştırmacı gazeteciliğin daha da değerli olacağını vurguladı.
Araştırmacı gazeteciliğin zaman ve kaynak gerektirdiğine dikkati çeken Karagöz, bir haberi aydınlatmanın bazen yıllarca araştırma ile mümkün olabildiğini belirtti. Bu yapıldığında bir medya kuruluşunun saygıdeğer olabileceğini aktaran Karagöz, “AA olarak önümüzdeki dönemde araştırmacı gazeteciliğe ağırlık vereceğiz." diye konuştu.
Karagöz, bütün haber ajanslarının ve konvansiyonel medyanın da araştırmacı gazeteciliğe önem vermesi gerektiğini ifade etti.
Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'nin kuzeyine açtığı çimento fabrikası ile terörizmi finanse ettiğinin araştırmacı gazetecilikle belgeleriyle ortaya konduğunu belirten Karagöz, AA'nın da araştırmacı gazetecilik faaliyetleri ile dünyaya yön vereceğini vurguladı.
Her savaşın bir simge fotoğrafı olduğunu anımsatan Karagöz, AA'nın uluslararası alanda çektiği fotoğraflarla da bilinen bir haber ajansı olduğunu, her yıl İstanbul Photo Awards'ın organize edildiğini, dünyadan 16 binden fazla fotoğrafçı ve fotomuhabirinin bu yarışmaya başvurduğunu söyledi.
Karagöz, AA'nın dünyadaki en iyi haber fotoğrafları çeken ve bunda markasını büyüten bir ajans olduğunu belirterek, "Dezenformasyonun bu kadar yoğun olduğu bir ortamda görsellerinizi en yalın haliyle abonelere vermek zorundasınız." ifadelerini kullandı.
Üç dijital proje hayata geçirildi
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AA'nın yeni projelerinden bahseden Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üç yeni proje ile 'Dijital çağda nasıl güçlü bir haber kaynağı olunur' sorusunu yanıtlıyoruz. İlki 'Yeşilhat', çevre haberleri için başlattığımız projemiz. Çevre ve iklim konularını derinlemesine bilen, tüm yönlerine hakim uzman gazetecilerimiz, kamuoyunu ilgilendiren meselelere odaklanacaklar. İkincisi 'Teyit Hattı'. Dezenformasyona karşı en etkili yöntem, en hızlı ve doğru bilgileri bir araya getirmektir. Bu ekibimiz, doğrulama konusundaki gerekli donanıma sahip uzman gazeteci arkadaşlarımızdan oluşuyor.”
Karagöz, üçüncü olarak “Ayrımcılık Hattı"nı da kurduklarını, dünyadaki tüm dil, din, ırk, cinsiyet temelli ayrımcılıklara eğileceklerini belirterek, tüm dünyada yaşanan ayrımcılık konularını yakın takibe alacaklarını sözlerine ekledi.
Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Karagöz, fotoğraf çektirdiği genç iletişimcilerle bir süre sohbet etti.