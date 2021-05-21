Euro
10.22
Dolar
8.41
BIST 100
1,451.84
Altın
1,873.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Kurumsal Haberler

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Muhammet Tarhan   | 21.05.2021
AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı

Ankara

Çevrim içi düzenlenen toplantıda, Yusuf  Özhan, EANA Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi tarafından EANA üyeleriyle tanıştırıldı.

Toplantıda söz alan Özhan, AA muhabirlerinin İsrail polisi tarafından yaralanması üzerine AA'nın üyesi olduğu haber ajansı birliklerine yaptığı dayanışma çağrısına karşılık vererek destek mesajı yayınlamasından dolayı EANA Dönem Başkanı ve Alman Haber Ajansı (DPA) Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kropsch ile EANA Genel Sekreteri Giboi’nin şahsında EANA'ya teşekkürlerini iletti.

EANA'nın desteklerinden dolayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün teşekkürlerini de ileten Özhan, AA'nın çatışma bölgelerinde edindiği tecrübeleri paylaşmaktan mutlu olacaklarını söyledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Kudüs ve Gazze'deki yaşananlar ve sahadaki AA muhabirlerinin durumu hakkında EANA üyelerine bilgi verdi.

Mayısta düzenlenecek EANA Bahar Konferansı gündeminin ele alındığı toplantıda, Avusturya Haber Ajansı'nın (APA) 2021 sonbahar genel kuruluna ev sahipliği yapma daveti kabul edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

Benzer haberler

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı

AA Genel Müdürü Karagöz'den uluslararası basına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle dayanışma çağrısı