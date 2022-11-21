AA foto muhabirleri, uluslararası ND Ödülleri'ni kazandı
Prestijli uluslararası fotoğraf yarışması ND Ödülleri'nde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri Omar Marques ve Alejandro Martinez Velez, "editoryal genel haber" kategorisinde birincilik ve "çevre" kategorisinde mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.
Ankara
AA foto muhabirlerinden Velez, "Desolation" başlıklı fotoğraf serisiyle ND Ödülleri tarafından "Yılın Fotoğrafçısı" Ödülü'ne layık görüldü.
Velez'in ödül almaya hak kazandığı fotoğraf serisinde Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında kaydedilen görüntüler yer alıyor.
Fotoğraflarda bombardıman nedeniyle harabeye dönen evler, savaş sebebiyle hayatını kaybedenler ve yakınlarının başında ağlayan insanlar görülüyor.
İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Velez, çalışmalarında sosyal krizler, insan hakları ve siyasi meselelere odaklanıyor.
Velez, güncel olarak çalışmalarında Avrupa'ya göç eden yüz binlerce insanın durumunu ele alıyor.
Kuraklığın çarpıcı karesi
Marques de "Portekiz'de son 100 yılın en kötü kuraklığı" isimli fotoğrafıyla ND Awards tarafından "editoryal çevre" kategorisinde Mansiyon Ödülü'ne (Honorable Mention) layık görüldü.
8 Ağustos'ta çekilen fotoğrafta 50 yıl önce baraj projesi nedeniyle sular altında kalan Portekiz'in Campo do Geres kentindeki Vilarinho da Furna köyünün, iklim değişikliği ve artan kuraklık dolayısıyla yeniden su üstüne çıkması yer alıyor.
Polonya'nın Krakow şehrinde yaşayan Portekizli foto muhabiri Marques, çalışmalarında özellikle Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a odaklanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.