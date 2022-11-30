AA foto muhabiri Velez, Budapeşte Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nde altın ödül kazandı
Prestijli fotoğraf yarışması Budapeşte Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Alejandro Martinez Velez, "editoryal çatışma" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
Ankara
Velez, "Desolation" başlıklı fotoğraf serisiyle ND Ödülleri tarafından "Yılın Fotoğrafçısı" Ödülü'ne layık görülmesinin ardından Budapeşte'deki fotoğraf yarışmasında da "altın ödül" kazandı.
Velez'in ödül almaya hak kazandığı fotoğraf serisinde Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında kaydedilen görüntüler yer alıyor.
Fotoğraflarda bombardıman nedeniyle harabeye dönen evler, savaş sebebiyle hayatını kaybedenler ve yakınlarının başında ağlayan insanlar görülüyor.
İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Velez, çalışmalarında sosyal krizler, insan hakları ve siyasi meselelere odaklanıyor.
Velez, güncel olarak çalışmalarında Avrupa'ya göç eden yüz binlerce kişinin durumunu ele alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.