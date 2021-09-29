Dolar
8.86
Euro
10.31
Altın
1,736.87
ETH/USDT
2,922.00
BTC/USDT
42,032.00
BIST 100
1,390.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında üçüncülük ödülü

Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun, The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında, İnsan ve Doğa kategorisinde "Sualtı yaşamında yeni tehlike Covid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafı ile üçüncülüğe layık görüldü.

Mehmet Kara   | 29.09.2021
AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında üçüncülük ödülü

İstanbul

Dünyadaki çevre sorunlarına odaklanan bir milyondan fazla üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu olan The Nature Conservancy'nin düzenlediği yarışmada, 158 ülkeden fotoğrafçının gönderdiği 100 binin üzerinde eser değerlendirildi. Coşkun, bu yarışmada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan insan kaynaklı atıklara dikkati çeken fotoğrafıyla üçüncülük elde etti.

Şebnem Coşkun, aynı fotoğrafıyla bu yıl katıldığı POY Asia fotoğraf yarışmasında Doğa ve Çevre kategorisinde birinci, geçen yıl da aynı yarışmanın Bilim ve Doğa Tarihi kategorisinde ikincilik ödülünü kazanmıştı.

The Andrei Stenin Photo Contest yarışmasına da aynı fotoğrafla katılan Coşkun, Benim Gezegenim kategorisinde finalist olmuştu.

AA foto muhabiri Coşkun'un pandemi sürecinde insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veren maske gibi atıkları kadrajına taşıdığı fotoğraf, geçen yıl İstanbul Ortaköy sahilinde çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında üçüncülük ödülü

AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında üçüncülük ödülü

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te yerini aldı