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Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Kayidi 'Halkların Gücü-Tunus 2020' fotoğraf yarışmasında birinci oldu

Anadolu Ajansı foto muhabiri Kayidi, Dünya Basın Fotoğrafları Vakfının düzenlediği "Halkların Gücü-Tunus 2020" fotoğraf yarışmasında birinci oldu.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 21.12.2020
AA foto muhabiri Kayidi 'Halkların Gücü-Tunus 2020' fotoğraf yarışmasında birinci oldu

Tunisia

Hollanda merkezli Dünya Basın Fotoğrafları Vakfının düzenlediği ve 38 foto muhabirinin 84 fotoğrafla katıldığı yarışmada birinciliği Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Yasin el-Kayidi kazandı.

Hollanda'nın Tunus Büyükelçiliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ödül töreninde Kayidi'nin, öğretmenlerin grevini protesto eden velilerin İşçi Sendikası binası yakınlarında düzenlediği gösteride güvenlik güçleriyle bir kadın arasındaki arbedeyi belgeleyen fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldüğü açıklandı.

Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı, dünyanın en geniş katılımlı ve prestijli fotoğraf yarışmalarını düzenliyor.

Tunus'taki Ulusal Kurucu Meclis seçimlerini ve Arap Baharı devrimleri sırasında Libya ve Mısır'daki olayları fotoğraflayan Kayidi, AA'dan önce Associated Press için serbest foto muhabiri olarak çalışıyordu.



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