AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"nü aldı
World Press Photo yarışmasında "İsrail'in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen Anadolu Ajansı foto muhabiri Hassouna'ya ödülü, Amsterdam'daki törende Hollanda Prensi Constantijn tarafından verildi.
Ankara
World Press Photo (WPP) yarışmasında "İsrail'in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassouna'ya ödülü, Amsterdam'daki törende Hollanda Prensi Constantijn tarafından verildi.
İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki yıkımı ve insani felaketi yansıtan fotoğrafların öne çıktığı yarışmada "Yılın Fotoğrafı" ödülü, "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı eseriyle Filistinli foto muhabiri Mohammed Salem'in oldu. Törene katılamayan Salem'in ödülünü, kardeşi teslim aldı.
Salem, Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards"da da aynı çalışmasıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülmüştü.
Fotoğrafta, 36 yaşındaki Filistinli İnas Ebu Maamar, Güney Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde İsrail saldırısında öldürülen 5 yaşındaki yeğeni Saly'nin ölü bedenini kucaklıyor.
WPP'de "İsrail’in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen Hassouna da ödülünü Hollanda Prensi Constantijn'in elinden aldı. Ödül, AA'nın bu yarışmada bugüne kadar aldığı 2. ödül oldu.
Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk, aynı yarışmada 2019'da "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile "Spor Hikayeleri" kategorisinde üçüncü olmuştu.
WPP, Hollanda Foto Muhabirleri Vakfı tarafından, Hollanda kraliyet ailesinin desteğiyle organize ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.