AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" kazandı
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassouna, "İsrail’in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla World Press Photo (WPP) yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.
Ankara
Hassouna, dünyanın önde gelen haber fotoğrafçılığı yarışması WPP'de "İsrail'in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla yer aldı.
Yarışmada AA muhabiri Hassouna, "Jüri Özel Ödülü"nü kazandı.
Ödül, AA'nın söz konusu yarışmada aldığı bugüne dek aldığı 2. ödül oldu.
Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk de aynı yarışmada 2019'da "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile "Spor Hikayeleri" kategorisinde üçüncü olmuştu.
WPP, Hollanda Foto Muhabirleri Vakfı tarafından, Hollanda Kraliyet ailesinin desteğiyle organize ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.