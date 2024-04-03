Dolar
31.96
Euro
34.50
Altın
2,272.52
ETH/USDT
3,297.40
BTC/USDT
65,756.00
BIST 100
8,972.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" kazandı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Hassouna, "İsrail’in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla World Press Photo (WPP) yarışmasında "Jüri Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Gökhan Çeliker  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" kazandı Fotoğraf: Mustafa Hassona / AA

Ankara

Hassouna, dünyanın önde gelen haber fotoğrafçılığı yarışması WPP'de "İsrail'in Gazze saldırıları" başlıklı fotoğrafıyla yer aldı.

Yarışmada AA muhabiri Hassouna, "Jüri Özel Ödülü"nü kazandı.

Ödül, AA'nın söz konusu yarışmada aldığı bugüne dek aldığı 2. ödül oldu.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk de aynı yarışmada 2019'da "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile "Spor Hikayeleri" kategorisinde üçüncü olmuştu.

WPP, Hollanda Foto Muhabirleri Vakfı tarafından, Hollanda Kraliyet ailesinin desteğiyle organize ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Yangın güvenlik uzmanı Yasa: Yangın korunma sistemleri doğru dizayn edilmeli
Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Benzer haberler

AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" kazandı

AA foto muhabiri Hassouna, World Press Photo yarışmasında "Jüri Özel Ödülü" kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet