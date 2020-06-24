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Kurumsal Haberler

AA foto muhabiri Alakuş, fotoğraf yarışmasında ikinci oldu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş ikincilik ödülüne layık görüldü.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 24.06.2020
AA foto muhabiri Alakuş, fotoğraf yarışmasında ikinci oldu

İzmir

Türkiye Fotoğraf Federasyonu iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online düzenlendi. 

Yarışmada birinciliği su altı fotoğrafıyla Antalya'dan Adnan Büyük kazanırken, ikincilik ödülünün sahibi drone ile balık çiftliğini görüntüleyen AA foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş oldu.

Aydın'dan Berkant Akbacak üçüncülüğü elde ederken Şeref ödülüne İstanbul'dan Münevver Ulusoy layık görüldü, 16 fotoğraf ise sergilenmeye değer bulundu.

Balık tüketimini yükseltme hedefi

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin su ürünleri ihracatının yıldızları konumundaki alabalık, levrek ve çipuranın popülerliğini artırmak için fotoğraf yarışması düzenlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin su ürünleri üretiminde geç kaldığına işaret eden Kızıltan, "Türkiye'de üç tarafımız denizlerle çevrili, denizlerimizin binde birinde su ürünleri üretimi yapıyoruz. Yeni türler üretmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Türk somon balığı ürettik, Karadeniz suyunun yapısı nedeniyle Norveç somonundan daha kaliteli somon balığı üretir hale geldik. Bugün 80'in üzerinde ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Fotoğraf yarışmasıyla balıklarımızı sanatsal ortama taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kızıltan, yarışmada dereceye giren fotoğrafların Ege İhracatçı Birlikleri'nde sergileneceğini, Türk balıkları için yapılacak tanıtım çalışmalarında bu görsellere yer verileceğini, amaçlarının yarışmayı gelecek yıllarda da düzenlemek olduğunu sözlerine ekledi.

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