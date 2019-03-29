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Kurumsal Haberler

AA Finans'ın mart ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,79 artmasını bekliyor.

Erhan Cihan Ünal   | 29.03.2019
AA Finans'ın mart ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,11, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,70 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14,50, en yüksek yüzde 17,60 oldu.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,79 ) göre, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,16 artış göstermişti.

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