AA ekonomi muhabirlerine yeni finansal teknolojiler eğitimi
Anadolu Ajansı (AA) ekonomi muhabirleri, aldıkları eğitimle blok zincir ve kripto piyasası gibi konularda finansal okuryazarlıklarını artırıyor.
Ankara
AA muhabirleri, yeni teknolojiler hakkında aldıkları eğitimlerle, son gelişmelere ilişkin bilgi birikimini derinleştiriyor. Bu kapsamda, ODTÜ Teknokent Cozone’da AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğünde görevli muhabirlere kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget Pazarlama Müdürü Eser Karlık tarafından blok zincir ve kripto eğitimi verildi.
Fintek araçlarında finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karlık, bu eğitimle sürekli haber üreten gazetecilere bu alandaki tecrübelerini anlatmak istediğini belirtti. Karlık, “Bu ekosistem özelinde hazırlanacak haberlerin anlamlandırılmasında temel noktaların anlaşılmasını çok önemli görüyoruz. Regülasyonların da desteklediği bu ortamda kripto ekosistemini bugün anlamak gelecekte fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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