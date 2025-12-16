AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü 2026 hedeflerini belirledi
Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü 2025 yılını değerlendirdiği ve 2026 hedeflerini belirlediği çalışma kampı düzenledi.
Bolu
"AAbant" ismi verilen ve iki gün süren etkinlik Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de gerçekleşti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Programın açılışına AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından, senaryolar üzerinden iş geliştirme ve çözüm önerileri çalıştayı gerçekleşti. Katılımcılarla oluşturulan 6 grupta 6 farklı senaryo üzerinde yapılan hazırlığın ardından iş geliştirme ve çözüm önerileri tartışıldı, ortaya çıkan sonuç raporlaştırıldı, 2026 yılına ilişkin hedefler belirlendi.
Kamp, ikinci gün gerçekleşen Abant Gölü Mili Parkı ziyareti ve doğa yürüyüşünün ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.