logo
Kurumsal Haberler

AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü 2026 hedeflerini belirledi

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü 2025 yılını değerlendirdiği ve 2026 hedeflerini belirlediği çalışma kampı düzenledi.

16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörlüğü 2026 hedeflerini belirledi

Bolu

"AAbant" ismi verilen ve iki gün süren etkinlik Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de gerçekleşti.

Programın açılışına AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, senaryolar üzerinden iş geliştirme ve çözüm önerileri çalıştayı gerçekleşti. Katılımcılarla oluşturulan 6 grupta 6 farklı senaryo üzerinde yapılan hazırlığın ardından iş geliştirme ve çözüm önerileri tartışıldı, ortaya çıkan sonuç raporlaştırıldı, 2026 yılına ilişkin hedefler belirlendi.

Kamp, ikinci gün gerçekleşen Abant Gölü Mili Parkı ziyareti ve doğa yürüyüşünün ardından sona erdi.

AA'da toplu iş sözleşmesi süreci başladı

