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Kurumsal Haberler

AA diplomasi muhabiri Büşranur Koca ve AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç dünyaevine girdi

Anadolu Ajansı (AA) diplomasi muhabiri Büşranur Koca, hayatını AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç ile birleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
AA diplomasi muhabiri Büşranur Koca ve AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç dünyaevine girdi Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Ankara'da gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliklerini yakınları yaptı.

Düğüne çiftin çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

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