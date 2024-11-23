AA diplomasi muhabiri Büşranur Koca ve AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç dünyaevine girdi
Anadolu Ajansı (AA) diplomasi muhabiri Büşranur Koca, hayatını AA foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç ile birleştirdi.
Ankara
Ankara'da gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliklerini yakınları yaptı.
Düğüne çiftin çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.