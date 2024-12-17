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Kurumsal Haberler

AA’dan Libya’daki "Trablus Medya Günleri" forumunda haberciliğin temel konularında tecrübe paylaşımı

Anadolu Ajansı (AA), Libya’da düzenlenen "Trablus Medya Günleri" forumunda "siber güvenlik", "dezenformatif içerik", "haberin kaynakları" ve "özel haber" konularında Libyalı medya mensupları ve gazeteci adayı öğrencilerle atölye çalışması yaptı.

Muhammed Semiz  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
AA’dan Libya’daki "Trablus Medya Günleri" forumunda haberciliğin temel konularında tecrübe paylaşımı

Trablus

Başkent Trablus’ta düzenlenen forumda çok sayıda uluslararası medya kuruluşundan idareci, uzman, gazeteci, ve eğitimci atölye çalışmaları, seminer ve tartışma oturumlarında Libyalı medya mensupları, gazeteci adayı öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulundu.

Forumdaki atölye çalışmalarında, AA Haber Akademisi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AA Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin, AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok ve AA Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz Güldaş uzmanlık alanlarında ders verdi.

Haberciliğin Temel İlkeleri Atölyesi

AA Haber Akademisi Müdürü Öztürk, Haberciliğin Temel İlkeleri temalı atölye çalışmasında gazeteciliğin temel ilkelerinden "doğruluk" ilkesini ele aldı.

Bayramoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında İsrail haber kaynakları tarafından ileri sürülen "İsrail ordusunun kafası kesilmiş 40 bebek bulduğu" iddiasını hatırlattı.

Bu haberlerin yalan haber olduğunu AA'nın İsrail tarafından teyit ettiğini kaydeden Bayramoğlu, "Çıkan haberler üzerine AA, İsrail ordusu (IDF) ile görüştü ve IDF, Hamas'ın bebeklerin başlarını kestiği yönündeki iddiaları teyit edecek bir bilgi bulunmadığını söyledi." dedi.

Dijital Çağda Dezenformasyondan Korunma Yöntemleri Atölyesi

AA Teyit Hattı Müdürü Görçin, "Dijital Çağda Dezenformasyondan Korunma Yöntemleri" temalı atölye çalışmasında, "geleneksel medya araçlarının etkisinin kırılarak sosyal medyanın öne çıktığı günümüzde gazetecilik ilkelerinin nasıl olması gerektiğini" ele aldı.

Yanıltıcı haberlerin bireysel ve toplumsal ölçekte oluşturabileceği zararları anlatan Görçin, dezenformasyonla mücadelede alınabilecek önlemlere dair uluslararası çalışmaları aktardı.

Bireyler için Siber Güvenlik Atölyesi

AA Siber Güvenlik Müdürü Ok, "Bireyler için Siber Güvenlik" başlıklı atölye çalışmasında siber güvenliğin tanımı ve bireylerin siber saldırılardan korunma yöntemlerini değerlendirdi.

Siber saldırıların hangi yöntemlerle gerçekleştiğini anlatan Ok, "Siber güvenlik, dijital dünyada bireylerin ve kurumların verilerini koruma konusunda hayati bir rol oynuyor. Ancak artan teknoloji kullanımıyla birlikte siber saldırılar da giderek yaygınlaşıyor ve bireyler için ciddi riskler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Özel Habercilik Atölyesi

AA Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Güldaş, "Özel Habercilik" temalı atölye çalışmasında özel haber üretimi konusunu anlattı.

Güldaş, katılımcılara AA’nın özel haber hazırlama ve yayımlama süreci hakkında örnekler verdi.

Etkinliğe, AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat da katıldı.

Libya İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ve çok sayıda Libyalı yetkili, AA'nın atölye çalışmalarını yaptığı standı ziyaret ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin sonunda AA yöneticileri, atölye çalışmalarına katılan Libyalı medya mensubu ve iletişim fakültesi öğrencilerine sertifikalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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