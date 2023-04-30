AA çalışanlarının çocukları şenlikte bir araya geldi
Anadolu Ajansı (AA) tarafından çalışanların çocuklarına yönelik düzenlediği "AA Çocuk Şenliği"ne katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
İstanbul
Ajansın İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen AA Çocuk Şenliği'ne, kurumda çalışanlar, çocuklarıyla birlikte katıldı.
Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği programda, miniklere yüz boyama, balon şekillendirme ve karikatür çizimi yaptırıldı.
Etkinlik alanında sihirbazlık gösterisi ve bubble şov ile çocuklara gösteri yapıldı.
Trambolinde oynayan çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ve yiyecek ikramında bulunuldu.
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de şenliği ziyaret etti. Buradaki etkinlik alanlarını gezen Karagöz, çocuklarla sohbet etti.
"Oyuncağım Senin Olsun" Kampanyası
Etkinlik kapsamında düzenlenen "Oyuncağım Senin Olsun" Kampanyası'nda çocuklar, getirdikleri oyuncakları deprem bölgesine göndermek üzere kampanya alanına bıraktı.
Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklardan 12 yaşındaki Ece Duru Yılmaz, "Çok güzel bir balon gösterisi var. Arkadaşlarımla ve babamla geldik. Çok eğleniyorum." dedi.
Mina Önel de 7 yaşında olduğunu ve burada çok eğlendiğini belirterek, "Kardeşimle geldim. Oyun oynuyoruz. Gösterileri izliyoruz." diye konuştu.
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