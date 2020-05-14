Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top yaşamını yitirdi

AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salih Baran,Ömer Tuğrul Çam   | 14.05.2020
AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top yaşamını yitirdi

Edirne/Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü'ne bağlı AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Furkan Naci Top'un (34) cenazesi, kanser tedavisi gördüğü Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinden alınarak helallik için Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Top'un cenazesi daha sonra Yıldırım Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 


Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Cenaze törenine Furkan Naci Top'un ailesi, yakınları, AA Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, AA Finans Haberleri Editörü Yılmaz Yıldız, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ve mesai arkadaşları katıldı.

Bakanlar Varank ve Çavuşoğlu taziyelerini iletti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Varank ve Çavuşoğlu'na hassasiyetleri için teşekkür eden Kazancı, yaşamını yitiren Top için hastalığı sürecinde tüm imkanların seferber edildiğini dile getirdi. Kazancı, Furkan Naci Top'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayarak ailesine ve tüm AA çalışanlarına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Furkan Naci Top'un babası Adnan Top ile de telefonda görüştü. Çavuşoğlu, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini bildirdi.

"Furkan'ı her zaman enerjisi ve güler yüzü ile hatırlayacağız"

AA yöneticileri ile telefonda görüşen Yunanistan’ın resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı (ANA) Eski Genel Müdürü Michalis Psilos da Furkan Naci Top ile Atina'da görev yaptığı süre boyunca yakından çalışma fırsatı bulduğunu ve Furkan’ın başarılı işlere imza attığını söyledi.  

Anadolu Ajansı yönetimine ve Furkan’ın ailesine taziyelerini ileten Psilos, Furkan'ı her zaman enerjisi ve güler yüzü ile hatırlayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19'a yakalanan iki bakan iyileşti
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi öldü

Benzer haberler

AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top yaşamını yitirdi

AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top yaşamını yitirdi

Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi

'İhracatın elçileri' iftarı sınır kapısında açıyor

Türkülere can katan sanatçı: İbrahim Erkal

Türkülere can katan sanatçı: İbrahim Erkal
Uzmanından hipertansiyon ve böbrek hastalarına 'tuz kullanmayın' önerisi

Uzmanından hipertansiyon ve böbrek hastalarına 'tuz kullanmayın' önerisi
Trakya'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor

Trakya'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor