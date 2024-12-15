Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,896.10
BTC/USDT
102,870.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA Akademi'nin "New Journalism 101" eğitimine katılanlar programı çok faydalı buldu

Ankara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü öğrencisi Filistinli Mustafa Alnatsheh, "Aldığımız eğitimin sektörde nasıl kullanıldığı yönünde bilgiler edindim." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
AA Akademi'nin "New Journalism 101" eğitimine katılanlar programı çok faydalı buldu

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Akademi Koordinasyonun, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursu'na sahip uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimine katılanlar, programın mesleki hayatlarında kendilerine çok fayda sağlayacağını söyledi.

Program çerçevesinde eğitim gören öğrenciler, AA muhabirine duygu ve düşüncelerini anlattı.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Filistinli Mustafa Alnatsheh, programın kendisine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Programda alanında etkin ve profesyonel hocalar tarafından farklı alanlarda eğitimler aldıklarını belirten Alnatsheh, "Aldığımız eğitimin sektörde nasıl kullanıldığı yönünde bilgiler edindim. Özellikle savaş muhabirliği ve medya simülasyonu eğitimleri vardı. Bunların da benim için özellikle bir Filistinli olarak bana çok büyük bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

Alnatsheh, üniversitede teorik ağırlıklı dersler aldıklarını fakat AA'daki programda pratik yapma şansı bulduklarını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden Iraklı Deniz Nakip, programda çok önemli dersleri, alanında uzman kişilerden dinlediklerini belirterek, programda yer alan yapay zeka, etkili iletişim ve hitabet kuralları derslerinden özellikle istifade ettiğini dile getirdi.

"Burada aldığım eğitimin okulda aldığımla birlikte bana sektörde çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eminim beni bir adım önde tutacaktır." diyen Nakip, programda öğrendiklerinin meslek hayatında kendisine çok faydalı olacağını söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Suriyeli Mustafa Elsadam, program çerçevesindeki eğitimlerin kendilerine yararlı olacağını kaydetti.

Aldıkları eğitimin kariyerleri süresince ortaya koyacakları projelerde, yapacakları işlerde ve iş hayatlarında onlara bakış açısı kazandıracağına inandığını belirten Elsadam, ülkesine yapacağı faydalı işlerde bu eğitimin katkı sağlayacağını belirtti.

"Burada uzman hocalarla yüz yüze uygulamalı derslere geçmek bana çok şey kattı"

Azerbaycanlı Ayan Rzeyava, yüksek lisans öğrencisi olduğunu, AA'nın koordinesinde YTB ile birlikte gerçekleştirilen programa katıldığı için memnun olduğunu ve bunun tezi içinde faydalı olacağını söyledi.

AA'da Başmuhabir Mustafa Deveci'nin verdiği röportaj teknikleri eğitimini çok faydalı bulduğunu belirten Rzeyava, şunları kaydetti:

"Burada uzman hocalarla yüz yüze uygulamalı derslere geçmek bana için çok şey kattı. Bu yıl tez yazacağım ve bu tezi yazma aşamasında da hocalarla gerçekleştirdiğimiz dersler bana çok yardımcı olacak. Anadolu Ajansı'nın Başmuhabiri Mustafa Deveci'nin birçok savaşta bir haberci olarak çalıştığını duyduk. Kendisinden böyle bir ders almak hem tez döneminde hem de kendi gazetecilik dönemimde verimli hissettirecek."

4 gün süren eğitimde, AA muhabirleri tarafından haber yazım teknikleri, röportaj teknikleri, dijital medyanın etkin kullanımı, temel fotoğrafçılık teknikleri, temel video çekimi teknikleri, reji eğitimi, etkili iletişim ve hitabet kuralları, teyit haberciliği, medyada yapay zeka kullanımı, infografik, canlı yayın ve anons, siber güvenlik ve medya simülasyonları dersleri verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DMM, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
Beykoz'da boş İETT otobüsü şarampole kaydı
Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü
Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları yarın Bolu'da başlıyor

Benzer haberler

AA Akademi'nin "New Journalism 101" eğitimine katılanlar programı çok faydalı buldu

AA Akademi'nin "New Journalism 101" eğitimine katılanlar programı çok faydalı buldu

"Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor

İstanbul Photo Awards'un 10. yılının dördüncü sergisi Ankara'da açıldı

Doha Forum İcra Direktörü Al-Kuwari: Her zaman diplomasiyi, çeşitliliği ve diyaloğu teşvik ediyoruz

Doha Forum İcra Direktörü Al-Kuwari: Her zaman diplomasiyi, çeşitliliği ve diyaloğu teşvik ediyoruz
AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi 

AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi 
Doha Forum 2024'te AA standı çok sayıda ziyaretçi ağırladı

Doha Forum 2024'te AA standı çok sayıda ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet