AA Akademi'nin "New Journalism 101" eğitimine katılanlar programı çok faydalı buldu
Ankara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü öğrencisi Filistinli Mustafa Alnatsheh, "Aldığımız eğitimin sektörde nasıl kullanıldığı yönünde bilgiler edindim." dedi.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Akademi Koordinasyonun, Türkiye'de eğitim gören, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursu'na sahip uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "New Journalism (NJ) 101" eğitimine katılanlar, programın mesleki hayatlarında kendilerine çok fayda sağlayacağını söyledi.
Program çerçevesinde eğitim gören öğrenciler, AA muhabirine duygu ve düşüncelerini anlattı.
Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Filistinli Mustafa Alnatsheh, programın kendisine büyük bir katkı sağladığını söyledi.
Programda alanında etkin ve profesyonel hocalar tarafından farklı alanlarda eğitimler aldıklarını belirten Alnatsheh, "Aldığımız eğitimin sektörde nasıl kullanıldığı yönünde bilgiler edindim. Özellikle savaş muhabirliği ve medya simülasyonu eğitimleri vardı. Bunların da benim için özellikle bir Filistinli olarak bana çok büyük bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.
Alnatsheh, üniversitede teorik ağırlıklı dersler aldıklarını fakat AA'daki programda pratik yapma şansı bulduklarını dile getirdi.
Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden Iraklı Deniz Nakip, programda çok önemli dersleri, alanında uzman kişilerden dinlediklerini belirterek, programda yer alan yapay zeka, etkili iletişim ve hitabet kuralları derslerinden özellikle istifade ettiğini dile getirdi.
"Burada aldığım eğitimin okulda aldığımla birlikte bana sektörde çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eminim beni bir adım önde tutacaktır." diyen Nakip, programda öğrendiklerinin meslek hayatında kendisine çok faydalı olacağını söyledi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Suriyeli Mustafa Elsadam, program çerçevesindeki eğitimlerin kendilerine yararlı olacağını kaydetti.
Aldıkları eğitimin kariyerleri süresince ortaya koyacakları projelerde, yapacakları işlerde ve iş hayatlarında onlara bakış açısı kazandıracağına inandığını belirten Elsadam, ülkesine yapacağı faydalı işlerde bu eğitimin katkı sağlayacağını belirtti.
"Burada uzman hocalarla yüz yüze uygulamalı derslere geçmek bana çok şey kattı"
Azerbaycanlı Ayan Rzeyava, yüksek lisans öğrencisi olduğunu, AA'nın koordinesinde YTB ile birlikte gerçekleştirilen programa katıldığı için memnun olduğunu ve bunun tezi içinde faydalı olacağını söyledi.
AA'da Başmuhabir Mustafa Deveci'nin verdiği röportaj teknikleri eğitimini çok faydalı bulduğunu belirten Rzeyava, şunları kaydetti:
"Burada uzman hocalarla yüz yüze uygulamalı derslere geçmek bana için çok şey kattı. Bu yıl tez yazacağım ve bu tezi yazma aşamasında da hocalarla gerçekleştirdiğimiz dersler bana çok yardımcı olacak. Anadolu Ajansı'nın Başmuhabiri Mustafa Deveci'nin birçok savaşta bir haberci olarak çalıştığını duyduk. Kendisinden böyle bir ders almak hem tez döneminde hem de kendi gazetecilik dönemimde verimli hissettirecek."
4 gün süren eğitimde, AA muhabirleri tarafından haber yazım teknikleri, röportaj teknikleri, dijital medyanın etkin kullanımı, temel fotoğrafçılık teknikleri, temel video çekimi teknikleri, reji eğitimi, etkili iletişim ve hitabet kuralları, teyit haberciliği, medyada yapay zeka kullanımı, infografik, canlı yayın ve anons, siber güvenlik ve medya simülasyonları dersleri verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.