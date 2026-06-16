Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ramazan Yıldızgörür, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, gazetecilikte yapay zeka komutlarının rolünü anlattı.

Yıldızgörür, eğitimde haber üretimi için prompt tasarımı, haber başlığı ve spot yazımında yapay zeka komutları, röportaj sorusu hazırlamada prompt kullanımı, haber araştırmasında etkili komut yazımı ile veri ve belge analizinde yapay zeka komutları gibi konuları ele aldı.

Eğitimde ayrıca teyit ve doğrulama süreçlerinde prompt kullanımı, farklı haber türleri için komut stratejileri, editoryal dil ve üslup için prompt tasarımı, yapay zeka çıktılarını denetleme ve yeniden komutlandırma, komut yazımında etik ve editoryal sınırlarla gazetecinin prompt okuryazarlığı konuları da yer aldı.

Yıldızgörür, yapay zekanın istatistiksel örüntüler üzerinden çalışan bir sistem olduğunu belirterek, yapay zekadan alınan çıktıların niteliğinde, açık, net ve çerçevesi belirlenmiş komutların belirleyici rol oynadığını aktardı.

Yapay zekanın sunduğu çıktılara eleştirel bir gözle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Yıldızgörür, bu süreçte editoryal denetimin elden bırakılmamasının önem taşıdığını kaydetti.