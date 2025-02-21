AA Akademi koordinasyonunda "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitimi sona erdi
Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı basın birimlerinin medya dinamiklerine uyumunun artırılması için düzenlenen "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitim programı sona erdi.
Ankara
AAtölye'de 2 gün boyunca düzenlenen eğitimle, jandarmanın basın birimlerinde görevli personelin medya alanındaki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu hedefler doğrultusunda, katılımcılara medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunuldu.
Bugün sona eren eğitimlerde Ajans yöneticileri tarafından fotoğrafçılık ve video çekim teknikleri, basın bülteni hazırlama yöntemleri, teyit ve dezenformasyon, sosyal medya, kurumsal iletişim, kriz simülasyonu ve haberde hukuk kriterleri konusunda bilgi ve tecrübe aktarımında bulunuldu.
Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.