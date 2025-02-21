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Kurumsal Haberler

AA Akademi koordinasyonunda "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitimi sona erdi

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı basın birimlerinin medya dinamiklerine uyumunun artırılması için düzenlenen "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitim programı sona erdi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
AA Akademi koordinasyonunda "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitimi sona erdi Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

AAtölye'de 2 gün boyunca düzenlenen eğitimle, jandarmanın basın birimlerinde görevli personelin medya alanındaki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu hedefler doğrultusunda, katılımcılara medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunuldu.

Bugün sona eren eğitimlerde Ajans yöneticileri tarafından fotoğrafçılık ve video çekim teknikleri, basın bülteni hazırlama yöntemleri, teyit ve dezenformasyon, sosyal medya, kurumsal iletişim, kriz simülasyonu ve haberde hukuk kriterleri konusunda bilgi ve tecrübe aktarımında bulunuldu.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

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