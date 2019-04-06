'AA 93 ülke ve 13 dilde yaptığı haberlerle doğru haberin kaynağı'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.
Başsavcı Fidan, AA'nın 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Fidan, mesajında, "93 ülke ve 13 dilde yaptığı haberlerle doğru haberin kaynağı ve habercilikte dünya markası haline gelen Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Nice başarılı yıllara..." ifadelerini kullandı.
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