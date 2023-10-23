51. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Konferansı başladı
Anadolu Ajansı (AA) ev sahipliğinde düzenlenen 51. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Konferansı başladı.
İstanbul
AA İstanbul binasında düzenlenen konferansın açılış konuşmasını, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz yaptı.
Karagöz, konuşmasında, Türk bağımsızlık savaşı döneminde kurulan AA'nın bugün 13 dil, 1800 çalışan ve 39 ülkedeki ofisleriyle bölge ve dünya için gündemi belirleyen haber ajanslarından biri olduğunu vurguladı.
OANA'nın kurulduğu 1961 yılından bu yana 35 ülkeden 44 üyesiyle etkili bir haber ajansları birliği olduğuna işaret eden Karagöz, "Bu yıl OANA konferans temasını belirlerken, dezenformasyon ve bununla mücadele stratejilerine odaklandık. Oxford Üniversitesi tarafından 2018 yılında 37 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke, yüzde 49 ile Türkiye. Ayrıca Asya-Pasifik ülkelerinin de yoğun şekilde dezenformasyona maruz kaldığını gözlemliyoruz. Bu nedenle konferansın bu yılki teması "Dezenformasyonla Mücadelede Haber Ajansları Arasında İşbirliği" olarak belirlendi." dedi.
Anadolu Ajansı olarak geçen yıl dezenformasyonla mücadele için Teyit Hattı kurulduğuna dikkati çeken Karagöz, bu hatla dijital medyadaki tartışmalı içeriklere odaklanıldığını, kamuya onaylanmış ve teyit edilmiş bilgiyi sağladıklarını belirtti.
Serdar Karagöz, İletişim Başkanlığının da benzer şekilde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi üzerinden mücadele yürüttüğünü ve öncü rol oynadığını dile getirdi.
Karagöz ayrıca, devam eden İsrail-Filistin çatışması yüzünden gazetecilerin zorlu bir süreç geçirdiğini ve bölgedeki meslektaşlarının güvenliği için tüm bölgesel haber ajansı birliklerine mektup gönderdiğini ifade etti.
Yalan haberleri önlemek için işbirliği vurgusu
OANA Başkanı ve IRNA Genel Müdürü Ali Naderi de açılışta yaptığı konuşmada, son haftalarda dezenformasyon örneklerinin uluslararası medyada açık şekilde sergilendiğine değinerek, 40 İsrailli çocuğun öldürüldüğü iddiası ve İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kabul etmemesi gibi olayların bunun örnekleri olduğunu ifade etti.
Naderi, bazı siyasetçilerin ve savaş çığırtkanlığı yapanların, dezenformasyonun yanı sıra yapay zekayı kullanmaktan da çekinmediğini belirtti.
Yalan haberlerin yayılmasını önlemek için ajansların işbirliği yapabileceğine vurgu yapan Naderi, salgın, göç ve ekonomik kriz dönemlerinde yanlış bilgilerin ciddi bir probleme dönüştüğünü söyledi.
Naderi, "İstanbul'daki bu etkinlikte, haber ajanslarının yanlış bilgiyle mücadeledeki rolünü incelemek ve öne çıkarmak istiyoruz." dedi.
Konferans, "Dezenformasyonla Mücadelede Haber Ajansları İçin İş Birliği Alanları" ve "Dezenformasyon Çağında Haber Ajanslarının Rolü" başlıklı oturumlarla devam edecek.