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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın tercihi 'Dumanlar arasında' oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ haber, yaşam ve spor kategorilerinde "Dumanlar arasında", "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" ve "Mete Gazoz" fotoğrafları için oy kullandı.

Ercan Doğan   | 19.12.2021
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın tercihi 'Dumanlar arasında' oldu

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Üstündağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihlerini yaptı.


Dumanlar arasında

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğrafına oy veren Üstündağ, yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafını tercih etti.


Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri

Üstündağ spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçti.


Şampiyon Mete Gazoz

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