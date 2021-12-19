Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın tercihi 'Dumanlar arasında' oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ haber, yaşam ve spor kategorilerinde "Dumanlar arasında", "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" ve "Mete Gazoz" fotoğrafları için oy kullandı.
İstanbul
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Üstündağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihlerini yaptı.
Dumanlar arasında
Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğrafına oy veren Üstündağ, yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafını tercih etti.
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri
Üstündağ spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını seçti.
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Şampiyon Mete Gazoz