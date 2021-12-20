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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık'ın tercihi "Bırakmam" oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Ayık, muhabir ve foto muhabirlerin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Savaşın çocukları", "Ateşkesin ardındaki yaşam", "Bırakmam" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Özge Elif Kızıl   | 20.12.2021
Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık'ın tercihi "Bırakmam" oldu

Ankara

Eski milli güreşçi ve Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ayık, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.


Savaşın çocukları

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafını oylayan Ayık, yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Ateşkesin ardındaki yaşam

Ayık, oylamada yer alan tüm fotoğrafların kendisini çok etkilediğini belirterek, AA'yı ve emek veren tüm foto muhabirlerini tebrik etti.


Bırakmam
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