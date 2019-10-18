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Kurumsal Haberler

AA'ya '15 Temmuz'u Unutma Unutturma' plaketi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneğince Anadolu Ajansına, "15 Temmuz'u Unutma Unutturma Projesi"ne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.10.2019
AA'ya '15 Temmuz'u Unutma Unutturma' plaketi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Anadolu Ajansına (AA), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneğince, "15 Temmuz'u Unutma Unutturma Projesi"ne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yaşar ve 15 Temmuz Gazisi Muammer Polat ile AA'yı ziyaret etti.

Çoban ve beraberindekileri, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Ziyarette bir konuşma yapan Çoban, 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, "15 Temmuz'u Unutma Unutturma" adlı projeyi başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında 27'si kadın, 6'sı erkek öğrenci olmak üzere şehit aileleriyle toplam 50 kişinin Ankara'da darbe girişiminin yaşandığı yerleri ziyaret ettiklerini aktaran Çoban, olayları yerinde anlattıklarını ve kurum ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Çoban, Anadolu Ajansının fotoğraflarıyla hazırladığı 15 Temmuz sunumu ile projeye katkı verdiğini belirterek, "Bu ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletmek için böyle bir plaket takdim ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarette söz alan gazi Muammer Polat da 15 Temmuz'dan bu yana Anadolu Ajansının dünyada ve Türkiye basınında FETÖ, 15 Temmuz ve mahkeme süreçlerini anlatan haberlerle yanlarında olduğunu belirterek, "İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "15 Temmuz'u Unutma Unutturma Projesi çok önemli. Türk demokrasisine karşı yapılmış bu büyük hain kalkışmayı, bize ve bizden sonra gelecek nesillere mutlaka yansıtmamız ve aktarmamız gerekiyor." dedi.

Böyle bir derneğin kurulmasının ve bu konuda proje üretmesinin önemini dile getiren Mutanoğlu, plaketten dolayı teşekkür ederek, dernek yöneticilerine başarılar diledi.

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