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Kültür

Zonguldak'taki Sevgi ve Barış Plajı'na "mavi bayraklı" verildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "mavi bayrak" verilen Sevgi ve Barış Plajı, kentte bu ödüle sahip tek plaj oldu.

Mustafa Kemal Bektaş  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Zonguldak'taki Sevgi ve Barış Plajı'na "mavi bayraklı" verildi

Zonguldak

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda gerçekleştirilen düzenlemeler, yenilemeler ve yatırımlar sonucu belediye plajı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE-Foundation for Environmental Education) tarafından mavi bayrak ödülü aldı. Böylece Sevgi ve Barış Plajı, kentin tek mavi bayraklı plajı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, son 4 yıldır yapılan çalışmaların meyvesini aldıklarını belirterek, "Bölgemizde Düzce'de 1, Bartın 3, Samsun'da 13 ve Ordu'da 2 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Zonguldak'ın tek mavi bayraklı plajı ise Ereğli oldu. Aqua parkı, güvenliği, yeme ve içme, hizmet kalitesi ve temizliğiyle bölgenin çekim merkezi olduk. 17 Haziran'da sezon açılışını yapacağız ve mavi bayrağımızı takacağız. Bu konuda çalışma yapan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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