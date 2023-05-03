Dolar
19.48
Euro
21.50
Altın
2,011.83
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,451.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de “Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

Zigana Tüneli'nin inşa hikayesini anlatan belgesel TRT'de yayınlanacak

Trabzon ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan "Zigana Tüneli"nin inşa süreci, "Türkiye'nin Dev Yapıları Zigana Tüneli" belgeseliyle ilk kez TRT'de izleyiciyle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Zigana Tüneli'nin inşa hikayesini anlatan belgesel TRT'de yayınlanacak

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı tünelin hikayesi, akşam 20.00'de ortak yayınla TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Kürdi'de, saat 22.00'de ise TRT Haber'de ekrana gelecek.

Sunucu Tolga Gürsoy'un ileri teknoloji kullanılarak, çevre ve şehircilik duyarlılığıyla inşa edilen Zigana Tüneli'nin mühendislerine merak edilenleri sorduğu belgeselde, özel grafik ve animasyon teknikleri kullanıldı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde inşa edilen Zigana Tüneli, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak.

Uzunluğu 14,5 kilometreyi bulan tünel aynı zamanda dünyanın üçüncü en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak.

"Karanlık Miras" belgeseli 5 Mayıs'ta ekranlarda

TRT Belgesel'in bir diğer yapımı "Karanlık Miras" adlı belgesel dizisi de 5 Mayıs'ta 21.00'de TRT Belgesel'de başlayacak.

Yönetmenliğini Talha Eyüboğlu'nun üstlendiği belgeselin ilk bölümü "Troya ve Kadim Ayrılık"ta, Troya Savaşı'ndan Çanakkale Savaşı'na uzanan geniş bir aralıkta Doğu-Batı ikilemi ve çatışmasının bilinmeyen öyküsü ele alınacak.

Çekimleri 12 ülkede gerçekleştirilen belgeselde, 107 uzmanla röportaj gerçekleştirildi.

Yapım, bugünün dünyasında yaşanan acılar ve insani krizlerin arka planındaki Batı zihniyetini sorguluyor.

Belgeselin her bölümünde tarihin farklı bir evresi üzerine Türkiye'den ve dünyadan tanınmış isimler, konuya ışık tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Güvenlik Forumu'nda Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü ele alındı
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da sel onarımları için yürütülecek projeleri başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele edecek uçak ile helikoptere "OTAĞ" ve “NEFES" adını verdi
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Zigana Tüneli'nin inşa hikayesini anlatan belgesel TRT'de yayınlanacak

Zigana Tüneli'nin inşa hikayesini anlatan belgesel TRT'de yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT dijital platformu, küresel alanda çok ciddi bir aktör olarak rekabet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tabii" paylaşımı

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii" tanıtıldı

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii" tanıtıldı
TRT'nin uluslararası dijital platformunun tanıtımı, bu akşam TRT 2'de canlı yayınlanacak

TRT'nin uluslararası dijital platformunun tanıtımı, bu akşam TRT 2'de canlı yayınlanacak
TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor

TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet